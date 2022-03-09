Бывшая жена Лепса раскрыла любимого: Мой парень

20 декабря 2021 российский певец Григорий Лепс (настоящая фамилия – Лепсверидзе) официально развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Заявление о расторжении брака 20 декабря удовлетворил участок мирового суда в Москве. Расставание бывших супругов прошло без скандалов, но без сплетен о причинах развала столь крепкого союза не обошлось.
Ходили слухи о том, что у Григория Лепса появилась любовница, и о том, что сама Шаплыкова завела интрижку на стороне. На днях бывшая жена Лепса решили с юмором подогреть сплетни и показала своего "любимого парня".
В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" Анна Шаплыкова разместила фото, на котором предстала рядом с сыном Иваном от бывшего мужа. Поклонники отметили, что мальчик вылитый Лепс. Мальчик предстал на опубликованном снимке в модном черном худи с капюшоном и со стильной стрижкой. Мать была одета в строгий черный жакет. Судя по всему, семья выбралась в ресторан по случаю 8 марта.
Впрочем, сын известного артиста имеет все шансы пойти по стопам звездного родителя. Он с детства занимается музыкой и успешно освоил игру на фортепиано, так что потенциал у мальчика есть.