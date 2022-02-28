СМИ: Лепс улетел с детьми из России

Российский певец Григорий Лепс спешно покинул страну вместе с самым дорогим.

В конце декабря Григорий Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой. Пара воспитывает троих детей, поэтому ради них смогла сохранить человеческие отношения.

На днях стало известно, что Лепс уехал из страны вместе с детьми. В своем "Инстаграм" 59-летний Лепс опубликовал снимки, на которых предстал на роскошной вилле на фоне пальм в ярком пляжном наряде.

Артист не стал уточнять, где именно он с детьми находится, коротко отметив, что он "на месте". Комментарии к публикации артист ограничил, судя по всему, из-за непростой ситуации на Украине. Как известно, многих российских артистов и крупных блогеров упрекают в том, что они продолжают жить обычной жизнью на фоне происходящей спецоперации.

Впрочем 8 марта Григорий Лепс уже должен быть в Москве, так как у него состоится концерт, посвященный международному женскому дню.



Ранее Григория Лепса заметили в обществе молодой блондинки. Артист обнимал ее и целовал на глазах у всех. Позже выяснилось, что это была "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх. Поклонники предположили, что это новая возлюбленная певца. Пока стороны не комментируют ситуацию.