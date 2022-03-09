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Шоу-бизнес
Стало известно об уходе 55-летней Салтыковой: Вот и все

Стало известно об уходе 55-летней Салтыковой: Вот и все

Ирина Салтыкова в свои 55 лет выглядит прекрасно и не стесняется этого возраста.
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Одна из самых обворожительных красавиц 90-х до сих пор может похвастаться великолепной внешностью. Многие могут подумать, что звезда просто сидит на специальных уколах красоты и вообще активно пользуется всеми новинками косметологии, однако это совсем не так.

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Ирина Ивановна Салтыкова певица, актриса

Более того, Ирина Салтыкова едва ли не всю современную косметологию считает маркетинговым ходом. По мнению звезды, большинство модных процедур не только не оказывают эффекта, но даже вредят коже. Певица видела множество тому примеров.

Блондинка убеждена: чем меньше ты что-то делаешь с лицом – тем лучше. Сама Салтыкова является прекрасным примером данного жизненного принципа. Кому-то будет сложно в это поверить, но за всю свою жизнь артистка не сделала ни одного укола красоты!

Секрет молодости певицы заключается лишь в правильном уходе за кожей. Ирина Салтыкова никогда не жалела средств на качественную косметику – о своем ежедневном уходе женщина рассказала изданию "7 дней".

Артистка покупает все основные уходовые средства для разных зон и регулярно наносит их на лицо. Время от времени Салтыкова также ходит к косметологу на массаж, после которого ей делают маску. При этом очень дисциплинированным клиентом сама певица себя не считает – последний раз она была на таком массаже чуть ли не год назад.

"Вот и все," – подытожила рассказ о своем скромном уходе звезда.

А не так давно Ирина Салтыкова отказалась от курения, после чего сразу заметила положительные изменения в качестве и цвете кожи лица.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что неудовлетворенная Ирина Салтыкова пожаловалась на жизнь.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 10:54 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
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