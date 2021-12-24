"Мне всегда не хватает": неудовлетворенная Салтыкова пожаловалась на жизнь

Красавица-блондинка Ирина Салтыкова не зависит от мужчин.

55-летняя певица сама зарабатывает себе на жизнь, помогает дочери и ни в чем не нуждается. Однако в финансовом вопросе женщине всегда мало. Об этом Ирина Салтыкова заявила в беседе с Аленой Жигаловой в ютуб-шоу "Алена, блин!".

"А в материальном плане мне всегда не хватает. Сколько бы у меня ни было," – пожаловалась на жизнь неудовлетворенная звезда.

Блондинка вспомнила, что бывали времена, когда она покупала себе очень дорогие драгоценности. Например, цена одного украшения равнялась стоимости десяти квартир. И даже тогда блондинке было мало – хотелось еще.

Такую неудовлетворенность Салтыкова объясняет разными потребностями женщин и мужчин: представительницам прекрасного пола не обойтись одними брюками, нужна еще юбка, платье, украшение и так далее. Кроме того, всегда хочется путешествовать, да и много чего еще.

По мнению исполнительницы, выход из этой ситуации один – надо больше зарабатывать, но никак не рассчитывать на мужчин. Сама Ирина Салтыкова так и делает: ее гастрольный график расписан. За определенные суммы певица соглашается на любые выступления, если речь, конечно, идет о больших залах.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Ирина Салтыкова сцепилась с Натальей Ветлицкой в мерзкой перебранке.