Малахов повесил в комнате сына фото чужого мужчины

Передачи, в съемках которых принимает участие Андрей Малахов, на некоторое время сняты с эфира. Телезрителям пока не показывают новые выпуски ток-шоу "Прямой эфир" и проекта "Танцы со звездами". Когда состоится премьера новой передачи "Малахов", пока тоже неизвестно.
Недавно журнал GQ представил интервью с 50-летним телеведущим. Во время беседы с изданием Малахов поразмышлял о своем возрасте. Звезда экрана призналась, что не чувствует себя старше, однако на некоторые вещи он стал обращать больше внимания: на искренность людей и погоду.
Телеведущий посоветовал поклонникам жить сегодняшним днем, интересоваться новым и как можно меньше общаться с токсичными людьми.
Также Андрей рассказал об интересах своего четырехлетнего сына Александра. По словам Малахова, его наследнику нравятся такие персонажи, как Алеша Попович ("Алеша Попович и Тугарин Змей", "Три богатыря") и Бэтмен. В комнате Саши также есть эскизы советских мультфильмов и снимок 31-летнего фотографа Жени Миронова, работами которого восхищается телеведущий.
Ранее телеведущий Леван Тодуа объяснил, почему из сетки вещания убрали большинство популярных шоу, в том числе передачи, которые ведет Андрей Малахов. Слова шоумена приводили "Дни.ру".