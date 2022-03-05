Беременная Кабаева показала повзрослевшего сына: Слезы на глазах

Саша Кабаева порадовала поклонников снимком с ребенком.

Недавно стало известно о второй беременности модели, она опубликовала в своем блоге снимок с округлившимся животом и написала, что набрала уже 16 килограмм. Девушка призналась, что ее мучал токсикоз и ей было тяжело есть. Саша, в отличие от многих звезд, свою беременность не скрывает, наоборот, она с радостью рассказывает подписчикам о своем положении.

Несмотря на все хлопоты из-за ожидания ребенка, все свободное время Кабаева посвящает сыну Демиду. Она показала фото с малышом с утренника в детском саду и рассказала, что каждый раз испытывает невероятные эмоции, находясь с детьми.

"Может у меня гормоны шалят, но когда увидела Демида, да и всех детишек вокруг, у меня слезы на глазах появились, все танцуют, поют, концерт показывают, вот она настоящая мамская жизнь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Саша.

Напомним, в прошлом году Саша Кабаева вышла замуж за хоккеиста Егора Зайцева. До этого она была в браке с кикбоксером Александром Липовым, от которого у нее сын. Отношения экс-супругов оставляют желать лучшего, недавно бывший муж слил адрес Саши, чем доставил ей немало проблем.