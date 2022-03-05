Рискует остаться ни с чем: Боня рассказала об опасной ловушке для русских в Монако

Виктория Боня вместе с дочерью обосновалась в Монако.



Бывшая звезда "Дома 2" давно покинула Россию и предпочитает жить за границей. Однако на фоне ситуации на Украине делать это становится все сложнее. Виктория призналась подписчикам, что в месте, где она обосновалась с дочкой, буквально выживают русских.

Экс-участница телестройки поделилась с поклонниками в "Инстаграме" историей про крайне опасную ловушку, которую для русскоязычного населения подготовили на юге Франции и в Монако – из-за нее оно рискует лишиться всего. По ее словам, у граждан РФ отнимают банковские счета, а после звонят и сообщают неприятную новость о том, что их лишают резиденции.

Боня, к слову, тоже является гражданкой России и каждые 10 лет ей приходится получать документы о резидентстве, а также постоянно его продлевать. А значит, звезда могла бы легко оказаться в похожей ситуации. Но телеведущая призвала поклонников не переживать за ее судьбу в Монако, ведь у нее все же немного другая история. Дело в том, что дочка бывшей звезды "Дома 2" имеет гражданство государства на побережье Средиземного моря.

Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали, что некоторые российские звезды уже успели пострадать от действий других стран на фоне спецоперации на Украине. Так, Анна Нетребко и Валерий Гергиев лишились заработка за границей.