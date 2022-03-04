Тяжелобольную экс-жену Аршавина обрекли на мучительный исход: Инвалид пожизненно

Вся страна переживает за здоровье бывшей супруги Аршавина Алисы Казьминой.

Журналистку внезапно накрыло аутоиммунное заболевание, которое буквально изуродовало ее, лишив носа. Казьмина не раз говорила, что находится в тяжелом состоянии на фоне недуга, однако, как выяснилось, причина не в нем.

Недавно исследования показали, что она больна нейросифилисом третьей стадии – он то и ухудшил состояние бывшей жены Аршавина. И хотя журналистка говорит, что лечение заболевания подходит к концу, дерматовенеролог Наталия Жовтан призывает не спешить с выводами, потому что от недуга избавиться не так уж и просто. Специалист пояснила, что исход болезни настанет, но процесс будет мучительным: придется пройти несколько курсов антибиотиков пенициллинового ряда.

"Пациенты — инвалиды пожизненно, и быстрого лечения тут никак не может быть, а мгновенного — тем более", – пояснила Жовтан.

Медик также рассказала, как развивается опасный недуг и к каким последствиям приводит. Нейросифилис может быть бессимптомным, а может проявляться с неврологической и психиатрической симптоматикой. Бывает, что зараженный не обращается за помощью годами, а потом внезапно ощущает на себе все тяготы заболевания.

"Это и снижение слуха, зрения, вибрационной чувствительности. Могут быть и нарушения психиатрического характера: деменция, слабоумие. Нейросифилис может мимикрировать под шизофрению или параноидальные расстройства", — рассказала медик.