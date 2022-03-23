"Сильные мужские руки": Рассекретившая роман Барановская публично призналась в чувствах

Не так давно ведущую заподозрили в романе с разведенным Григорием Лепсом. Сама теледива никак не комментировала слухи вокруг ее отношений с певцом, а накануне заявила, что ее сердце несвободно: его занял некий "немолодой человек", имя которого звезда не озвучила. Многие поклонники тогда подумали, что ведущая имеет в виду именно Лепса, которому уже немало лет.
На этот раз Барановская вновь заговорила о мужчине, который своей "сильной энергией" буквально окутал ее. Речь идет о Байкале, откуда телеведущая с детьми вернулась накануне. В соцсетях она поделилась впечатлениями от поездки: там она почувствовала себя "счастливой девочкой", которую поддерживали на протяжении всей поездки "сильные мужские руки". Говоря о них, она имела в виду энергетику Байкала.
"Когда я говорю о "девочке" — это не ребенок, это именно детская восторженность, полное счастье, те эмоции, которые с годами, к сожалению, мы все начинаем терять", – пофилософствовала Барановская.
Она отметила, что Байкал показал ей все свои красоты, открылся для нее. Удивительно, но, общаясь на тему мужской энергетики в этом месте со своим другом, он поведал ей, что ощутил то же самое. Правда, у него эти чувства ассоциировались с отцовской любовью.