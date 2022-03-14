Барановская прокомментировала свое увольнение с ТВ

Юлия Барановская прервала молчание.

Слухи о закрытии программы "Мужское/Женское" не покидают Сеть. Шоу перестало выходить, когда обострилась политическая ситуация. Поклонники переживают, что передачу закрыли, а ведущие больше не появятся в эфире. Юлия Барановская решила расставить все точки и прокомментировала свое возможное увольнение с телевидения.

Ведущая успокоила фанатов, заявив, что шоу просто пока приостановлено, но не снято с эфира окончательно. Она отметила, что в скором времени выйдут новые выпуски. "Дорогие мои, очень много вопросов про нашу программу "Мужское/Женское". Новые выпуски обязательно будут", - сообщила Юлия.

Кстати, сетка вещания на каналах сильно изменилась. Многие программы временно ушли из эфира. Так, поклонники переживают из-за остановки "Модного приговора". Александр Васильев заявил, что программа будет выходить снова через какое-то время, хотя историк моды был опечален уходом мировых брендов одежды.

Напомним, Юлия Барановская в последнее время находится в центре внимания общественности. Сеть поразил слух о том, что ведущая начала отношения с Григорием Лепсом, который недавно развелся. Поговаривали даже, что брак музыканта распался как раз из-за романа с Юлией.