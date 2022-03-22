"Забеременела и подобрела": Расплывшаяся Лопырева шокировала признанием

Артистка старается развивать свой телеграм-канал, но признается, что времени на его ведение у нее нет. Тем не менее, на новые фото Виктории поклонники периодически реагируют довольно неоднозначно. Ей то и дело пишут о личных килограммах и высказывают предположения о второй беременности.
Лопырева опубликовала ролик с тренировки и сопроводила его шуточной подписью. "Просто смешное видео меня толстой с тренировки)) да, правда, откуда-то взялись 3 кг и никуда не собираются похоже… а тренер у меня забеременела и подобрела – не гоняет, но, честно, мне ок", – шокировала признанием расплывшаяся звезда.
Поклонники постарались подбодрить Викторию. "Кто то ел вкусняшки",, "Ужасная толстуха", "Если пить много воды – сразу худеешь, но ты прекрасная и на этом видео", "Красотка", "Выглядишь идеально! Но всегда есть над чем работать, мы сами видим лишний кг в себе", "Толстой? Да уж, всем бы быть такими толстыми", – написали комментаторы.
Ранее "Дни.ру" писали, что стало известно, почему Викторию Лопыреву не пускают в эфир федерального канала. Оказалось, звезда слишком резко высказалась, поэтому ее речь вырезали из программы.