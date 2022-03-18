"Все, до свидания": Лещенко сорвался из-за вопроса о бегстве за рубеж

Когда отъезд российских селебрити за рубеж приобрел чуть ли не массовый характер, россияне стали задаваться вопросами. Прокомментировать этот момент журналисты попросили народного артиста РСФСР Льва Лещенко, однако тот не захотел высказывать свою позицию относительно массового бегства звезд и был очень категоричен.
"Все, до свиданья," – сорвался Лещенко.
Корреспонденту портала Teleprogramma.pro показалось, что народный артист отреагировал на просьбу довольно нервно. Что ж, его вполне можно понять.
Напомним, что по информации СМИ на время или навсегда из страны уехали такие звезды, как Алла Пугачева, Ксения Собчак, Иван Ургант, Семен Слепаков, Рената Литвинова и другие. Кто-то из них дал понять, что всего лишь отправился в отпуск, кто-то же и вовсе промолчал, чем еще больше встревожил народ. Некоторые россияне даже потребовали лишить таких непатриотичных людей заслуженных ими прежде званий и наград.
Недавно уехавших из страны звезд буквально разнес в своей передаче телеведущий Владимир Соловьев. Журналист резко раскритиковал выжидательную позицию таких знаменитостей. В качестве достойного примера телеведущий привел Николая Баскова, который в нынешней непростой ситуации проявил себя настоящим патриотом.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как богач Лев Лещенко транжирит миллионы.