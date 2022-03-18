Брошенный женой Лепс резко обнищал: 20 миллионов коту под хвост

Григорию Лепсу, казалось бы, грех жаловаться на жизнь. Однако и он сейчас испытывает трудности.

Артист входит в список самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Гонорары за исполнение хотя бы одного его хита оцениваются в более чем 100 тысяч евро.

Как оказалось, автор хита "Рюмка водки на столе" в последние дни потерял приличную сумму денег – примерно 20 миллионов долларов. И всему виной санкции, которые не дают спокойно жить даже звездам российского шоу-бизнеса. Но в этом артист виноват сам.

По словам концертного директора Кирилла Чибисова, Григорий Лепс часть заработанных денег отправлял на хранение в американские и лондонские банки, ведь так спокойнее. Собственно, из-за введенных против России санкций его счета заморожены, а сам он не может отправиться туда, чтобы получить доступ к деньгам.

"Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он – жертва санкционных списков", – говорит Чибисов.

Стоит отметить, что улететь в Великобританию или Америку артист пытается не первый год, и каждый раз безуспешно. Дело в том, что там он – персона нон-грата из-за того, что в 2013 году министерство финансов США добавило его в список предполагаемых членов преступной группировки "Братский круг". После этого он не единожды пытался оформить визу, но каждый раз получал отказ.

Напомним, потеря денег – не единственная неудача в жизни Лепса. Не так давно россияне были шокированы новостью о том, что кумир разводится со своей женой после многих лет счастливого брака. Поговаривают, что супруга артиста заподозрила его в измене, а потому и бросила его.