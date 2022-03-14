Разведенный Лепс заговорил о новой избраннице: Будет сложно

59-летний Григорий Лепс недавно стал завидным холостяком.

В конце прошлого года Григорий Лепс расторг брак с Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни. Неожиданный развод крепкой супружеской пары оказался громом среди ясного неба для поклонников и, конечно же, породил множество слухов. Вскоре после этого в Сети появились сплетни о новых отношениях звезды, однако сам мужчина подобные догадки ни разу не подтверждал.

Удовлетворяя повышенный интерес поклонников к своей личной жизни, Григорий Лепс после Большого весеннего концерта пролил свет на вопрос о новой избраннице. В комментарии "7 Дней" артист рассказал, что его сердце все еще свободно, то есть никакого романа нет. Музыкант пояснил, что ни одной девушке еще не удалось покорить его сердце да и удастся ли – вопрос, ведь дело это совсем не простое.

"Скажу честно, что завоевать его будет сложно..." – предупредил поклонниц артист.

Григорий Лепс рассказал, что главными женскими качествами он считает честность, порядочность и доброту – они не выходят из моды и остаются бесценными в любое время. Судя по всему, именно такие качества музыкант хотел бы видеть в новой избраннице, если она все же появится.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Григорий Лепс и Олег Газманов приготовили подарки женщинам освобожденных Донецка и Луганска.