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Старший сын борется за жизнь легендарной виолончелистки Наталии Гутман

Старший сын борется за жизнь легендарной виолончелистки Наталии Гутман

Мстислав Ростропович был ее учителем. Альфред Шнитке и София Губайдулина посвящали ей концерты. Со Святославом Рихтером она выступала на фестивале "Декабрьские вечера" в Пушкинском музее. Лауреат Международного конкурса имени Чайковского и Государственной премии России Наталия Гутман блистала на лучших сценах и фестивалях мира. Ее феноменальную технику игры на виолончели – технику "бесконечного звука" – никто не смог повторить. Но какой же страшный финал жизни ее ждал!.. Корреспондент "Дни.ру" побывал в квартире Гутман в Большой Афанасьевском переулке, чтоб близ Арбата, и поговорил с ее старшим сыном – известным скрипачом и педагогом Святославом Морозом.
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Рояль, ноты, старинные иконы, пластинки, фотографии с величайшими музыкантами XX века – здесь все стоит на тех же местах, что при Наталье Григорьевне. Кажется, она вот-вот войдет и наполнит комнату светом и музыкой. Но она уже два года прикована к постели, практически не говорит и уже мало кого узнает.

"В 2016-м году у нее нашли аневризму сосуда головного мозга (патологическое местное расширение просвета артерии, провоцирующее внутримозговое кровоизлияние, которое может привести к неврологическим расстройствам различной степени тяжести – Прим. ред.), – рассказывает сын Наталии Гутман. – Правда, после того как врач поставил этот страшный диагноз, мама успела дать еще три концерта в Европе. Мы планировали записать и десять дисков, но из-за болезни успели только три".

В кабинете Наталии Гутман. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Врачи после консилиума говорили, что аневризма застарелая, что трогать ее не надо, потому что возможны осложнения, – продолжает сын прославленной виолончелистки. – И мама продолжила работать – играла с утра до ночи без остановки. При этом свой диагноз она скрывала от дочери, моей единоутробной сестры Марии Каган, которая живет в Португалии. Во время очередного турне мама заехала к Маше в гости, и там бумаги с диагнозом случайно выпали из чемодана. Так дочь все узнала и насильно отвезла маму в больницу – ее чуть ли не связывали, чтобы отправить на операцию. Мама не хотела, да и врачи в Израиле и Америке отказывались. А в Португалии нашелся молодой парень, решивший, вероятно, поставить на маме медицинский эксперимент и взявшийся ее оперировать. В итоге сделал он все нормально, а вот постоперационный период был неправильный. Мои брат и сестра два месяца кололи маме морфин, а этого было делать нельзя! Этом потом мне в Москве врачи сказали. И в итоге она превратилась просто в овощ, который ничего не соображает".

Концерт, который Шнитке посвятил Гутман. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

О том, что было дальше, Святослав рассказывает с содроганием: "Когда я приехал в Португалию помочь сестре, то ужаснулся состоянию мамы. Причем родственники ее добивали, швыряли, кричали на нее: "Тварь! Сволочь!" Думаю, брату и сестре такое состояние мамы было, думаю, на руку – они хотели еще при ее жизни раздербанить имущество, а на фестивали, концерты им было просто плевать. И мама меня просто умоляла увезти в Москву из этого ада".

Увезти Наталию Гутман в Россию оказалось очень трудно – сын провернул целую операцию! Иначе прославленную виолончелистку отправили бы просто умирать в хоспис.

Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / www.globallookpress.com

"В Москву я привез ее в инвалидной коляске, нашел тут прекрасных врачей, смог вернуть ее в прежнее состояние, воскресить фактически, – вспоминает Святослав. – И она с 2016 по 2020 годы еще играла концерты, давала мастер-классы в Австрии, Германии и Италии, участвовала в "Декабрьских вечерах", а в 2019-м дала большое интервью каналу "Культура".

Наталия Гутман, Олег Каган и Святослав Рихтер. Фото: личный архив

А в это время живущие за границей дети Наталии Гутман начали настоящую войну с проживающим в Москве Святославом Морозом – сделали вброс в Интернет будто бы он якобы вор, начали судебные тяжбы с ним. "Мой отец Владимир Мороз – известный художник, эксперт, коллекционер, член союза писателей, ближайший друг Святослава Рихтера, Ильи Кобакова, Дмитрия Краснопевцева, Георгия Костакиса, – пояснил Святослав. – После развода с ним мама вышла замуж за скрипача Олега Кагана, благодаря которому я тоже стал музыкантом. От него мама родила еще двоих детей – Марию и Александра. Бабушка со стороны отчима была против того брака. Помню, как она звонила моей бабушке со стороны матери и кричала: "Чтоб она сдохла, эта ваша Наташа! Чтобы сгорела где-то!" А потом всегда внушала настраивала против меня моих единоутробных брата и сестру. При этом мама играла по всему миру лишь со мной, а Машу и Сашу это дико раздражало, поскольку они рядовые оркестровые музыканты, не солисты. Не могли мне они простить и того, что отец занимался музыкой только со мной, своим пасынком, только во мне видел потенциал. Не нравится им и фестиваль памяти отца, который я провожу, и Фонд, который поддерживаю для развития молодых музыкантов России".

В квартире Наталии Гутман. Фото: Феликс Грозданов

После развода семья оказалась в коммуналке. Пройдет много лет, прежде чем у Наталии Гутман появится 107-метровая квартира в Арбатском переулке. А потом еще и она сможет получить и чердак. Сегодня эта элитная недвижимость в том районе может стоить не одну сотню миллионов рублей.

Святослав Мороз с матерью. Фото: личный архив

"Когда Мария и Александр увидели, что состояние матери становится все хуже и хуже, то стали думать не о том, как спасти ее, а о том, как заполучить золотую недвижимость в Москве, – ужасается Святослав. – Им, думаю, нужно было, чтобы она была у них под контролем – просто лежала дома, под воздействием сильных препаратов. Они как с цепи сорвались – при живой матери стали делить наследство, объявив мне войну. Мне же меньше всего хотелось продавать и делить эти намоленные стены, ведь тут можно было открыть и мемориальный музей, и сделать музыкальный салон Но Маша и Саша предъявили мне ультиматум – мол, они забирают мою квартиру в Мюнхене, за которую уже и так получили свои доли. Плюс еще забирают оттуда уникальную мамину итальянскую виолончель, которая стоит примерно полтора-два миллиона евро – подарок ее отца. Сегодня же, как я понимаю, меня вообще хотят лишить всего и оставить жить на улице – я почти каждый день провожу у адвоката".

Наталия Гутман и Альфред Шнитке. Фото: личный архив

В феврале Святослав Мороз пережил очередное потрясение – умер его отец, тот самый Владимир Мороз. "После мамы он снова женился, у него родилась дочь. Я видел ее семилетней и встретился теперь на похоронах папы, когда у самой Маши уже двое детей. Правда, с отцом я не общался – его очередная гражданская жена просто не подпускала меня и в итоге прибрала к рукам все его имущество – квартиры, машины", – говорит Мороз.

Фото: личный архив

Марию, свою единокровную сестру, Святослав Мороз планирует пригласить на спектакль "Искушение Паганини", который режиссер Ольга Дьячковская поставила по пьесе Дмитрия Бочарова. Играть его будут 8 апреля в Доме актера, неподалеку. В самом названии есть что-то символичное, ведь Святослава в детстве отец называл "Паганини"…. "Как жаль, что мама не увидит и не услышит моей игры в этот вечер, мне так важна ее оценка и так нужна ее поддержка!" – вздыхает знаменитый скрипач.

Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / www.globallookpress.com

Этот спектакль он посвящает ей, легендарной Наталии Гутман!..

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Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2022, 13:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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