Дочь разочаровала и уехала в США, а внук вырос в деда: что стало с наследниками Муслима Магомаева

Муслим Магомаев души не чаял в дочери и очень любил единственного внука, а они стали достойным продолжателями его рода

Легендарный артист и золотой голос советской эпохи Муслим Магомаев ушел из жизни больше 13 лет назад. На протяжении долгих лет своей карьеры исполнитель гастролировал по всему миру, был любимцем публики и покорял сердца женщин. О романах певца ходят легенды, тем не менее в его жизни были лишь три большие любви: музыка, вторая супруга и дочь.

Впервые Муслим Магомаев связал себя узами брака еще в студенчестве – его женой стала однокурсница Офелия Велиева. В 1963 году у супругов родилась дочь Марина, однако семья распалась, когда девочка была совсем маленькой. Расставание прошло спокойно и по взаимному согласию, а Магомаев не исчез из жизни дочери, сохранив с ней теплые отношения.

Марина приняла выбор отца, когда тот женился во второй раз, и поладила с его супругой Тамарой Синявской. Муслим Магометович гордился дочерью и считал, что она унаследовала его непростой характер. Родственники души не чаяли друг в друге, однако их взгляды совпадали далеко не всегда. Артист думал, что Марина пойдет по его стопам, а она не связала жизнь с музыкой.

Магомаев мечтал выступать с наследницей на одной сцене, да и у нее были для этого все возможности. Марина выросла в музыкальной семье и обладала талантом, но так и не стала артисткой. Несмотря на разочарование, певец ни разу не упрекнул дочь. Счастье Марины было не в славе и признании, а рядом с любимым мужчиной. К слову, с ним она познакомилась не без участия знаменитого отца.

Именно родитель привел дочку на одну из дружеских посиделок, где она встретила Александра Козловского. Парень был сыном Геннадия Козловского, близкого друга Муслима Магомаева, и сразу же приглянулся девушке. Эта встреча стала для них судьбоносной, однако роман случился только спустя годы. В 1989 году Александр уехал в Штаты учиться, и их общение с Мариной прервалось на 10 лет.

Вернувшись на родину в 1999 году, Козловский разузнал номер телефона Магомаевой и стремительно ворвался в ее жизнь. Александр по уши влюбился и вскоре захотел сделать Марину своей женой, но сначала получил разрешение у ее уважаемого отца. В 2000 году избранники поженились, а спустя год у них родился сын Аллен. Наследница Муслима Магомаева уехала в США вслед за возлюбленным много лет назад и до сих пор живет там вместе с семьей.

Сейчас дочери легендарного артиста 49 лет. После появления на свет наследника Марина полностью посвятила себя близким, а теперь, когда Аллен вырос, начала давать частные уроки музыки. Внуку Муслима Магомаева исполнилось уже 20 лет. Молодой человек унаследовал музыкальный талант и стойкий характер деда, к тому же, вырос очень похожим на него. Сейчас Аллен, как и его родители, живет в Америке и не спешит рассказывать о себе.