"Немолодой человек": Барановская рассекретила свой тайный роман

Юлия Барановская перестала скрывать свои отношения.

Ведущая недавно оказалась в центре скандала с Григорием Лепсом. В Сети появилась информация, что у Юлии роман с недавно разведенным исполнителем. Позже стали говорить, что его брак распался из-за нее. Масла в огонь добавила Ксения Собчак, которая в эфире программы "Вечерний Ургант" заявила об отношениях звезд. Правда этот отрывок быстро пропал из эфира.

Теперь Барановская решила прервать молчание и рассекретить свой роман. Она отвечала на вопросы своих поклонников, которые всегда спрашивают о личной жизни. На вопрос о молодом человеке Юлия ответила весьма четко.

"Да, у меня есть молодой человек. Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не 15", – заявила ведущая. Естественно, никаких подробностей о личности избранника Барановская не раскрыла, но поклонники уже сделали свои выводы.

Также Юлия Барановская прокомментировала слухи о своем увольнении с телевидения. После приостановки эфиров шоу "Мужское/Женское" фанаты решили, что проект закрыли окончательно, а Юлия лишилась работы. она опровергла слухи, сказав, что новые выпуски программы обязательно будут, просто сейчас из-за политической ситуации изменена сетка вещания.