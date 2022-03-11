"Как ты смел?": Подавшийся в дворники Сухоруков стащил чужой кошелек

Виктор Сухоруков вспомнил забавную ситуацию.

Артист вспомнил забавную историю, которая приключилась с ним во время учебы в ГИТИСе. Преподаватель во время занятия по актерскому мастерству сказал Виктору, что он недостаточно органичен в роли. Начинающего актера это сильно задело и он придумал план, как сделать все максимально реалистично.

Сухоруков вспомнил, как в шесть утра пошел в парк, забрал мешки, набитые листьями, и принес их на занятие. Виктор раскидал листья по аудитории и стал играть дворника, изображая, что он подметает улицу. В какой-то момент своего этюда артист изобразил, что остановился у лавочки, на которой лежит забытый кошелек. По задумке он забрал потерю и положил себе в карман.

В итоге Аиктору сильно досталось от преподавателя. "Я был органичен, но меня отругали: "Как ты смел забрать кошелек, а не отдать его владельцу", – рассказал Сухоруков. Разбросанные листья потом убирали всей группой.

Как оказалось, эта история стала в театральном вузе легендарной, ее из уст в уста рассказывают новым поколениям молодых актеров. "Не воруйте кошельки, а листья-то сметутся" – заключил артист.