Припавшего к бутылке Сухорукова выставили из театра: Пил со всеми, а выгнали меня одного

За плечами у актера множество ролей, причем не только в кино, но и на сцене. Последние 12 лет народный артист играл в Театре им. Моссовета – именно там зрители увидели его в спектаклях "Странник", "Встречайте, мы уходим", "Римская комедия (Дион)", "Царство отца и сына"
Однако летом 2021 года Сухоруков попрощался со знаменитым театром: после прихода нового художественного руководителя он забрал трудовую книжку и покинул учреждение. Сейчас о Моссовете он вспоминает с улыбкой и делится историями, приключившимися в его стенах. Так, 70-летний народный артист рассказал, что с начальством не всегда ладил и даже был изгнан – за пристрастие к алкоголю. Как оказалось, прямо на рабочем месте он мог выпить, но делал это он, как правило, не один.
"А меня ведь и выгоняли! В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я — нет", – рассказал Сухоруков, вспоминая свои дни в Моссовете.
Сейчас актер трудится в в Театре имени Вахтангова и хорошо ладит с начальством. своими ролями в кино и на сцене он, безусловно, гордится, а еще сравнивает себя с Мэрлин Монро.
"Она любила только президента, а я люблю многих… Мне все чаще стали говорить, что я великий артист", – признался Сухоруков.