"Как вы позоритесь!": опороченный Сухоруков потрясен гнусной ложью

Виктора Сухорукова ночью разбудил телефонный звонок. Встревоженная подруга кричала в трубку: "Ты видел, что о тебе пишет Интернет?" А актер редко туда заходит, ему интереснее реальная настоящая жизнь. Вот и не знал, какие страсти там кипят.

"Сухоруков пожаловался на "Моссовет" из-за увольнения за пьянство", "Сухорукова выкинули из "Моссовета" после пьянки", "Сухоруков пожаловался, что из театра Моссовета “за пьянство” выгнали только его, хотя пили все", "Виктор Сухоруков заявил, что его выгнали из Театра Моссовета из-за проблем со спиртным" – эти громкие заголовки затмили новости про Украину и Олимпиаду. Писали все и на все лады – не только таблоиды, но и серьезные федеральные издания. И есть только одна проблема – все это не соответствует действительности и никогда ничего подобного актер не говорил.

"Чудовищная ложь! – потрясен Виктор Иванович. – Когда я 13 лет назад пришел в театр имени Моссовета, то к этому времени давно завязал с алкоголем. Я не пью с 2000 года! Уже 23 года! Даже кефир! Лишил себя грандиозной радости. И вдруг узнаю из прессы, что, оказывается, из "Моссовета" меня уволили за пьянку".

В беседе с журналистом Антоном Красовским, на которую все ссылаются, артист заявил: "Я свое прожил. А меня ведь и выгоняли! В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я — нет". Но говорил-то он о делах давно минувших дней, о своей молодости, о Петербурге, где успел поработать в нескольких театрах.

"Из "Моссовета" меня никогда не выгоняли, не увольняли, не вышвыривали, тем более, за пьянку, – хохочет над некомпетентностью журналистов Виктор Иванович. – Ребята, как вы позоритесь, когда не проверяете факты и пишите такую чушь!... Мне все равно, но однажды вы здорово подставитесь с такими ошибками. Вы же разрушаете мир, когда выдаете такие гнусности!"