"Меня тошнит": Канделаки рвет и мечет из-за подлого удара в спину

Тина Канделаки рассказала о несправедливости, которая разгневала ее.

Популярная телеведущая и продюсер по совместительству привыкла реагировать на происходящие в мире события и делиться своим мнением на тот или иной счет. На этот раз Канделаки не смогла сдержать эмоций из-за подлого удара в спину, который в последнее время терпит русский народ.

Теледива заявила во всеуслышанье, что такое явление, как всемирная толерантность, испарилось, а в отношении граждан России последние дни направлена жесткая агрессия со стороны иностранцев. Канделаки провела параллель с движением Black Lives Matter или отстаиванием во всем мире прав меньшинств и пришла к выводу, что почему-то жизни русского народа обесценились: детей травят в школах за границей, взрослых увольняют с работ или отказывают в сервисе в ресторанах.

"Меня тошнит от этого лицемерия", – заявила вышедшая из себя телеведущая.

Кроме того, она призналась, что ежедневно страдает от гнева, который обрушился на нее в личных сообщениях от пользователей: люди желают зла ее детям просто за то, что их мать отстаивает позицию, которая неугодна публике.

"Но, как оказалось, миру абсолютно неважно, чьих детей наказывать. Русский? Получай. Видимо, таковы правила новой этики", – заключила Канделаки.

Напомним, ранее теледива выразила поддержку спецоперации на Украине, которую Россия инициировала с целью защитить ДНР и ЛНР. Собственно, поэтому она подверглась критике в Интернете.