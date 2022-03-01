Отверженный Сафронов потрясен подлым ударом в спину: Это было неожиданно!

Скандально известный художник поделился историей, которая до сих пор не оставляет его в покое.

Никас Сафронов широко известен не только громкими скандалами, в центре которых оказывался не раз, но и своим творчеством. Пару лет назад он хотел выпустить свою книгу – именно тогда он прочувствовал на себе все "прелести" политики американцев по отношению к России.

ПО ТЕМЕ Выбравшийся ночью в центр столицы Сафронов нарушил закон: Безлюдные улицы и наказание

Об этой истории художник вспомнил на фоне введения против нашей страны санкций. Ведь от некоторых ограничений он пострадал еще задолго до сложившейся ситуации. Как оказалось, для выпуска своей книги, он связался с немецким издательством, которое, поразившись мыслями художника, согласилось оплатить ее выпуск и распространить по всему миру. По словам Сафронова, издательство было уверено, что продажа книги окупит расходы и принесет прибыль.

Сафронов ждал начала работы над изданием, однако оно так и не состоялось. Деятель искусства оказался отвергнут немецкими партнерами, и всему виной ограничения со стороны Америки. Как оказалось, главный офис издательства располагался в США, однако там материал Сафронова отказались выпускать из-за запрета печатать любую продукцию, которая будет каким-то образом связана с Россией.

"Для меня это было неожиданно! То есть они не хотят, чтобы творчеством наших деятелей культуры вдохновлялись жители разных стран мира. Это очень неправильно", – посетовал художник.

Он до сих пор не понимает, как мировая культура может существовать, не зная российских деятелей, при том, что во все времена именно в нашей стране рождались выдающиеся люди.