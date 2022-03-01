Отверженный Сафронов потрясен подлым ударом в спину: Это было неожиданно!

Никас Сафронов широко известен не только громкими скандалами, в центре которых оказывался не раз, но и своим творчеством. Пару лет назад он хотел выпустить свою книгу – именно тогда он прочувствовал на себе все "прелести" политики американцев по отношению к России.
Об этой истории художник вспомнил на фоне введения против нашей страны санкций. Ведь от некоторых ограничений он пострадал еще задолго до сложившейся ситуации. Как оказалось, для выпуска своей книги, он связался с немецким издательством, которое, поразившись мыслями художника, согласилось оплатить ее выпуск и распространить по всему миру. По словам Сафронова, издательство было уверено, что продажа книги окупит расходы и принесет прибыль.
Сафронов ждал начала работы над изданием, однако оно так и не состоялось. Деятель искусства оказался отвергнут немецкими партнерами, и всему виной ограничения со стороны Америки. Как оказалось, главный офис издательства располагался в США, однако там материал Сафронова отказались выпускать из-за запрета печатать любую продукцию, которая будет каким-то образом связана с Россией.
"Для меня это было неожиданно! То есть они не хотят, чтобы творчеством наших деятелей культуры вдохновлялись жители разных стран мира. Это очень неправильно", – посетовал художник.
Он до сих пор не понимает, как мировая культура может существовать, не зная российских деятелей, при том, что во все времена именно в нашей стране рождались выдающиеся люди.