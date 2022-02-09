"Я офигел!": Жена огрела безработного Тарасова с тремя детьми новостью о беременности

Пока Ольга Бузова трясет пышными ягодицами, ее бывший муж Дмитрий Тарасов увеличивает потомство в браке с Анастасией Костенко. Нынешняя избранница подарила ему троих детей и вынудила брать за них материальную ответственность. С учетом того, что футболист потерял работу из-за травмы, приходится ему нелегко — только блог помогает выручить копеечку.
Недавно Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграм-аккаунте переписку с женой — получил от нее фото теста на беременность с двумя полосками. От шока спортсмен растерялся, решив что у него будет четвертый ребенок. "Я офигел!", — сообщил поклонникам многодетный отец.
Выяснилось, что футболист не так понял новость о беременности, которой его огрела супруга. Анастасия Костенко просто нашла старый тест, который завалялся среди других вещей. Как передает Пятый канал, женщина всего лишь пошутила над Дмитрием Тарасовым — такой у нее юмор.
Ранее "Дни.ру" писали, что жена спортсмена чувствует себя разбитой. Сон не дает ей сил на выполнение дел. Бедняжке приходится тоже вести блог, чтобы обеспечивать семью.
Напомним, третий ребенок в семье футболиста появился в октябре 2021 года. Малыша назвали Алексеем. Также Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают дочерей Милану и Еву.