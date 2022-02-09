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Шоу-бизнес
"Я офигел!": Жена огрела безработного Тарасова с тремя детьми новостью о беременности

"Я офигел!": Жена огрела безработного Тарасова с тремя детьми новостью о беременности

Анастасия Костенко отправила супругу положительный тест на беременность. Многодетный отец Дмитрий Тарасов поделился подробностями.
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Пока Ольга Бузова трясет пышными ягодицами, ее бывший муж Дмитрий Тарасов увеличивает потомство в браке с Анастасией Костенко. Нынешняя избранница подарила ему троих детей и вынудила брать за них материальную ответственность. С учетом того, что футболист потерял работу из-за травмы, приходится ему нелегко — только блог помогает выручить копеечку.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Недавно Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграм-аккаунте переписку с женой — получил от нее фото теста на беременность с двумя полосками. От шока спортсмен растерялся, решив что у него будет четвертый ребенок. "Я офигел!", — сообщил поклонникам многодетный отец.

Выяснилось, что футболист не так понял новость о беременности, которой его огрела супруга. Анастасия Костенко просто нашла старый тест, который завалялся среди других вещей. Как передает Пятый канал, женщина всего лишь пошутила над Дмитрием Тарасовым — такой у нее юмор.


Ранее "Дни.ру" писали, что жена спортсмена чувствует себя разбитой. Сон не дает ей сил на выполнение дел. Бедняжке приходится тоже вести блог, чтобы обеспечивать семью.

Напомним, третий ребенок в семье футболиста появился в октябре 2021 года. Малыша назвали Алексеем. Также Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают дочерей Милану и Еву.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2022, 18:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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