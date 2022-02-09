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Шоу-бизнес
"Час расплаты": Подольской с детьми пришлось тяжело

"Час расплаты": Подольской с детьми пришлось тяжело

К Наталье Подольской последнее время приковано пристальное внимание поклонников.
прочитано 98 раз

Артистка отдыхала с семьей на Мальдивах, откуда регулярно публиковала фото. В Сети реагировали неоднозначно – одни восхищались Натальей, другие искали изъяны в ее внешности или чрезмерное самолюбование. В итоге Подольскую буквально затравили, однако ей до этого не было никакого дела.

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Теперь семья отправилась домой в Москву. Судя по новому посту в блоге, перелет дался непросто, а сейчас артистка и дети снова приспосабливаются к холодному климату. "Акклиматизация. Разница между Москвой – Мальдивами + 3 часа . Сегодня все они встали в 5.30. Час расплаты", – сообщила Подольская.

Поклонники поддержали Наталью и рассказали о своем опыте. "И тем не менее – легкого путешествия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С возвращением домой", "Доброе утро! А я то за что расплачиваюсь? мой сын без Мальдив каждое утро стал просыпать в 5 утра. Видимо, мысленно был с Вами", "Главное отдохнули, смена обстановки", "Такая хорошая мамочка Наташа! Детки всегда рядом!", "Скоро войдете в привычный ритм, и все будет отлично. Всем крепкого здоровья", "Мягкой посадки удачи Вам. Пару дней и все будет хорошо. Берегите себя" – написали комментаторы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2022, 15:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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