Почти не покидает кровати: овдовевший Шаляпин встревожил измученным видом

Прохор Шаляпин признался, что в последнее время он очень много спит.

Сегодня молодой вдовец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте селфи, сделанное прямо в постели. Опершись на спинку кровати, артист с измученным и грустным видом смотрит в камеру. Под снимком Прохор Шаляпин сообщил, что ежедневно он находится в кровати не менее десяти часов и никогда не встает раньше десяти утра.

Намекая на свое одиночество, певец подчеркнул, что такой образ жизни может позволить себе только холостяк. В прошлом году Шаляпин потерял жену, едва успев попробовать семейное счастье на вкус. Очевидно, что мужчина тяжело переживает свое горе, поэтому даже возможность подолгу не вылезать из кровати его не радует.

Внимательные фолловеры Шаляпина сразу же почувствовали это тягостное настроение и встревожились из-за измученного вида мужчины, который почти не покидает кровати. В комментариях люди постарались поддержать несчастного вдовца.

"Прохор не унывай, у тебя все должно быть хорошо" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Прохор!!! Что случилось?! Такой вид уставший и глаза грустные?! Держись!!!", "Не грусти ! Все будет отлично," – написали фолловеры застрявшему в кровати мужчине.

Кто-то решил взбодрить грустного Шаляпина еще и другим способом и предрек, что так артист может просто всю жизнь проспать. Но и на это страдающий вдовец нашел что возразить. По мнению Прохора, в финале жизни разницы между теми, кто и проспал, и теми, кто проработал, все равно не будет.

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