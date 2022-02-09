"Проходила через этот ад": измученная дочь Валерии рассказала о насилии

Поклонники певицы Анны Шульгиной были шокированы ее возвращением в соцсети после полугодового молчания.

О жизни наследницы Валерии известно немного: она пошла по стопам матери и начала записывать песни. В какой-то момент девушка решила сменить имя, уехать из России, а потом вообще пропала из социальных сетей.

Возвращение молодой певицы было фееричным: она опубликовала неоднозначный пост, в котором призналась, что за это время с ней произошла ужасающая ситуация, с которой она уже сталкивалась в детстве, однако детали не раскрыла. По признанию дочери Валерии, последние несколько месяцев были для нее мучительными.

Кажется, девушка все же нашла в себе силы приоткрыть завесу тайны, какой бы страшной она не была. Вполне возможно, что она стала жертвой домашнего насилия, ведь после своего возвращения в соцсети и неоднозначного поста она сообщила, что намерена помогать женщина, столкнувшимся с подобной ситуацией.

"Всегда публично выступаю за принятие закона о домашнем насилии, так как сама проходила через этот ад", — призналась Шульгина на своей странице в "Инстаграме".



Напомним, Анна признавалась, что долго думала о том, выносить ли свои переживания на всеобщее обозрение. Она даже проконсультировалась со специалистами, которые посоветовали ей пока не делиться с публикой всеми деталями, чтобы обезопасить себя и своих близких.