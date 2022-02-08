"Катя, что ты делаешь?": Меньшова резко осадила оправдавшую Тарасова Гордон

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова взяла интервью у юриста Екатерины Гордон.

Во время беседы двух блондинок в ютуб-шоу "Сама Меньшова" среди прочего обсуждались громкие дела, в которых Катя Гордон приняла участие как правозащитник. Одним из таких дел стала история футболиста Дмитрия Тарасова, который решил судиться с первой женой за уменьшение алиментов для их общей дочери.

Юлия Меньшова высказала свое недоумение относительно того, почему Катя Гордон взялась за это дело. Ведущая подчеркнула, что разговор идет не в правовом поле, а просто по-человечески, и даже попыталась провести параллель между старшей дочерью Тарасова Ангелиной и самой Катей в детстве, когда ее родители развелись.

"Катя, что ты делаешь? За что ты бьешься?" – резко осадила юриста Меньшова.



В ответ Гордон попыталась оправдать Тарасова. Правозащитница объяснила, что ее клиент больше не является футболистом и не получает прежних доходов. Кроме того, изначально к ней обратился даже не Тарасов, а его нынешняя жена – Анастасия Костенко. Будучи беременной, модель пришла к юристу и рассказала, что у ее мужа уже нет больших заработков и алименты его дочери от первого брака вынуждена платить она сама.

Разобравшись в ситуации, Гордон согласилась помочь Костенко и Тарасову, ведь их семья растет – теперь у пары уже трое детей. Правозащитница призналась, что для нее есть в этом деле некий "пыльный момент", но она уверена в том, что даже после снижения суммы алиментов первая дочь Тарасова получает достойные деньги. Впрочем, Юлии Меньшовой такое оправдание, судя по всему, показалось не вполне убедительным.

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