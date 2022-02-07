Больше не певица: жена Николаева сменила профессию

Жена Игоря Николаева осуществила давнюю месту.

Семья Игоря Николаева празднует важное событие – Юлия Проскурякова стала профессиональной актрисой. В своем микроблоге женщина сообщила, что наконец-то окончила ГИТИС. Супруга певца выложила фотографию с аттестатом и торжественно сообщила, что теперь она дипломированный специалист. Также она поблагодарила преподавателей, которые поверили в нее, и однокурсникам, с которыми успела сдружиться.

Поклонники певицы поздравили ее и пожелали творческих успехов. "Юленька, поздравляю!!! Наконец-то тебя можно приглашать сниматься в кино!", "Ура, горжусь, восхищаюсь, обнимаю и целую", "Поздравляю вас, Юля! Будьте любимы и счастливы в вашей новой профессии! Пусть она вам приносит успех, стабильность и неподдельную любовь зрителей! В новый творческий путь!", "Искренне поздравляю! Ждем новых ролей в кино", "Поздравляю!!! Успехов и удачи в этой прекрасной профессии", – написали фанаты.

Напомним, что карьера актрисы – давняя мечта Проскуряковой. Она уже давно идет к своей мечте. Так, в 2010 году артистка приняла участие в съемках сериала "Провинциальная муза". Потом она еще несколько раз мелькала на экранах. А в 2017 году она решила взяться за дело основательно и поступила в институт.