"Ура, вы вернулись!": Похоронившая отца Меньшова произвела фурор

Недавно актриса потеряла отца Владимира Меньшова. Судя по всему, утешение она нашла в работе.

Наследница знаменитого кинорежиссера Владимира Меньшова Юлия получила широкую известность не ролями в фильмах и сериалах, а выступлениями в качестве ведущей во многих проектах на федеральных каналах.

Теперь актриса решила попробовать себя в новом амплуа – создании авторского проекта на YouTube под названием "Сама Меньшова". Новостью о запуске своего шоу она поделилась с подписчиками в "Инстаграме". Новый проект, безусловно, порадовал фанатов артистки. К тому же, на видео они увидели своего кумира с улыбкой на лице, несмотря на трагическое событие в ее семье – смерть отца.

"Ура, Юля, Вы вернулись. С удовольствием буду смотреть ваше интервью", – написала под постом одна из подписчиц.

Правда, гостя, которого выбрала Меньшова для первого выпуска шоу, поклонники не оценили. Юлия пригласила на интервью скандально известного юриста Катю Гардон, отметив в описании, что восхищается ее личностью. Подписчики с ней это чувство не разделили: многие в комментариях написали, что экс-супруга знаменитого телеведущего кажется поверхностной, а весь ее успех – заслуга мужей. Да и саму Меньшову, которая привыкла быть сдержанной, подписчикам показалось, что героиня раздражала.

"Юлия, вы грамотный, интеллигентный человек, а в Кате нет ничего подобного, она вышла ниоткуда, сами прекрасно знаете", – гласит один из комментариев.

