"Я растерялась": потрясенная дочь рассказала о появившихся перед смертью детях у Меньшова

"Пандемия до этого момента сказывалась на моей семье бесконечной отменой и переносами спектаклей, тотально сбитым графиком занятости, а также несказанным сочувствием к моей дочке, чьи старшие классы почти полностью прошли на дистанционке, да и первый семестр в институте тоже не так часто предоставлял возможность очно увидеться с одногруппниками.
Та еще студенческая жизнь!" – рассказала дочь покойного Юлия Меньшова.
С 1982 года Владимир Меньшов преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров, с 1989 по 2018-й руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а перед смертью у него появились "дети" и во ВГИКе. Теперь ими занимается дочь Владимира Валентиновича.
"В сентябре прошлого года, когда я стала преподавать во ВГИКе, на 2 курсе актерского факультета, который набрал мой папа, меня ожидало еще большее потрясение, – призналась Меньшова. – Выяснилось, что эти ребята еще ни разу не встречались с кафедрой, пережив 6 карантинов, которые исправно попадали на период сдачи экзаменов. Большинство их занятий по актерскому мастерству также проходило по Zoom. Тут я совсем растерялась.
Потому что учиться профессии, составной частью которой является публичность, удаленно — это нонсенс. Но "новые времена" вносят самые неожиданные коррективы в нашу жизнь".