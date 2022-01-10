Всплыло фото 52-летней Меньшовой без макияжа: Зачем так пугать?

Накануне она сообщила, что вышла на работу после продолжительных праздников. По словам знаменитости, соскучиться она не успела, но пришлось вернуться в театр. Она поинтересовалась, как прошли выходные у поклонников и показала как постепенно возвращается в привычную атмосферу.
Юлия Меньшова опубликовала сразу два фото. На первом кадре она сидит перед зеркалом без макияжа. Волосы звезды приглажены, одета она в бежевый свитер. На следующем кадре поклонники увидели и макияж, и пышную укладку, и улыбку на лице кумира.
"Как-то быстро новогодние каникулы пролетели", – пожаловалась актриса. Публика ахнула. Многие восхитились тем фактом, что и в 52 года знаменитость вовсе не боится показать, как она выглядит без фильтров и макияжа. Известно, что она нередко бывает у косметологов, а вот пластических хирургов обходит стороной после неудачной операции звездной матери.
"Вы просто девочка, дай Бог", "Пропали на все выходные, зачем так пугать? Хороша, слов нет", "Выглядите супер", "Юлечка, Вы бомба", "Просто такая красивая! Как вот стать такой", "Очень хочется заглянуть в Вашу косметичку. Что делает такой?", "Королева королев", "Очень молодая и роскошная", "Всем бы такую кожу", – высказалась публика.