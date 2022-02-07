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Шоу-бизнес
Жена машущего с галерки Тарасова вынуждена платить за него алименты: Несправедливо

Жена машущего с галерки Тарасова вынуждена платить за него алименты: Несправедливо

Катя Гордон рассказала о положении семьи Тарасовых.
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Дмитрий Тарасов официально сейчас считается безработным, так как завершил футбольную карьеру. Поэтому сейчас он переживает некоторые финансовые трудности и не может платить столь большие алименты своей дочери от первого брака. Так, наследница получает от отца чуть больше пятидесяти тысяч, хотя раньше сума была куда более внушительной.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Ситуацию прокомментировала Катя Гордон, которая является адвокатом семьи Тарасовых. Она поведала, что как-то к ней пришла беременная Анастасия Костенко и заявила, что вынуждена платить алименты за супруга, поскольку он уже так много не зарабатывает. Модель пожаловалась, что физически с этим не справляется и переживает за будущее семьи. Правозащитница заявила, что ситуацию можно оспорить. Женщина отметила, что не стала бы помогать Тарасовым, если бы футболист отказался платить алименты. также она добавила, что раньше спортсмен достойно обеспечивал свою бывшую возлюбленную Оксану.

Кстати, насчет алиментов также высказывалась и Анастасия Костенко. Она назвала судебное разбирательство цирком и заявила, что к ее семье относятся несправедливо. По ее мнению, права имеют абсолютно все дети Дмитрия.

Напомним, что после завершения карьеры Тарасов начал браться почти за любую возможность заработать. Так, он активно начал развивать "Инстаграм" и даже снялся в клипе бывшей участницы "Дома-2" Марго Овсянниковой. Эту ситуацию недавно обсмеяла Ольга Бузова, которая столкнулась с экс-супругом на светском мероприятии. Прилюдно она объявила, что Тарасов теперь всегда машет с галерки.

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Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 11:00 Источник: "YouTube" • Требует проверки
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