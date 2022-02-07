Желающий спасти Федосееву-Шукшину от дома престарелых Алибасов решился на брак

Несмотря на планы Алибасова, Федосеева-Шукшина вернется в пансионат.

Как известно, Федосееву-Шукшину определили в дом престарелых, где женщина постоянно сможет находиться под вниманием специалистов. Из-за коронавируса ей пришлось на время уехать, но в будущем она все же планирует вернуться.

Это известие возмутило сына бывшего возлюбленного артистки Бари Алибасова. Более того, она даже начал придумывать планы по спасению женщины. Так, он даже готов жениться на актрисе, чтобы стать ее законным опекуном. Однако не все поддерживают позицию Алибасова-младшего. Например, Никас Сафронов уверен, что в пансионате Шукшина будет чувствовать себя гораздо лучше, ведь за ней постоянно будут наблюдать профессиональные сиделки. Так, он отметил, что это не какой-то ужасный дом престарелых, а элитное и дорогостоящее учреждение.

Многие поклонники Федосеевой-Шукшиной считают, что отправить актрису в дом престарелых решили ее дети, захотевшие избавиться от пожилой женщины. Однако художник уверяет, что это ошибочное суждение. Он считает, что это именно выбор актрисы. "Она уверена, что там ей будет намного комфортнее и лучше", – заявил он. Также он добавил, что хорошо знаком с Марией Шукшиной и уверен, что она сразу же заберет мать домой, если ей там не понравится.