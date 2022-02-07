Набравшая вес полуголая Подольская удивила танцами у бассейна

Наталья Подольская с семьей отдыхает на Мальдивах.

Артистка отправилась в жаркую страну, откуда регулярно публикует фото и видео на зависть недоброжелателям. Недавно Наталье уже досталось за слишком обильное количество контента, в Сети написали, что уже не могут на это смотреть. Теперь комментаторам показалось, что Подольская набрала вес на отпускных разносолах.

Наталья опубликовала в "сторис" видео, на котором в купальнике, открывающем тело, танцует с коктейлем у бассейна. Поклонники не заставили ждать своей реакции.

"Ноги не удлиняйте как Бородина и как Рудковская (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На фоне сына особенно ослепительна", "Не надо себя расхваливать, Наталья! Будьте пунктуальны и тактичны. Желаю вам быть скромнее!", "Я вся такая хвастунишка", "Живые фотки получились. Их интереснее смотреть", "Слишком ноги удлинены, ракурс меняйте", "Наташенька, вам не надо " удлинять силуэт", у вас и так все прекрасно. А вот снизу когда снимают, действительно, не очень смотрится ", – написали комментаторы.

Однако Наталья не обращает внимания на хейтеров, она продолжает показывать кадры из своего отпуска и игнорировать негатив. Поклонников у артистки все равно больше, они постоянно осыпают ее комплиментами в комментариях к фото.