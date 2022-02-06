"Ради меня шел на все": Барановская ответила на намеки о романе с Лепсом

Юлия Барановская заявила, что у нее все в порядке в отношениях с противоположным полом.

Юлия Барановская смогла реализовать себя не только как телеведущая, но и как радиоведущая. Так, услышать ее голос можно на "Русском радио". Недавний выпуск программы "Все к лучшему" получился очень увлекательным. Сначала экс-супруга Аршавина пообещала работать в чем мать родила, а потом и вовсе оправдалась за скандал с Лепсом.

Юлия начала свою передачу со слов о том, что именно в этот день отмечают всемирный День работы без одежды. Причем она не только озвучила факт, но и шутливо намекнула, что тоже могла бы попробовать примкнуть к отмечающим. Так, она заявила, что нужно включить эфир, чтобы понять, в каком она виде.

Позже появился Александр Панайотов, который еще больше подлил масло в огонь. Так, он невольно коснулся темы романа ведущей с Григорием Лепсом. Появление артиста решили обозначить в игривой форме. Барановская сказала, что хочет встретить гостя композицией, получившей премию "Золотой граммофон". "Твоя, любимая", – добавила звезда. Однако Панайотов никак не мог понять, о какой именно песне идет речь. Ему показалось, что Юлия имеет в виду песню "Любимая", которую исполняет Лепс. Он также добавил, что эта композиция очень хороша.

Тогда в разговор вмешался второй ведущий программы. Он шутливо заявил, что Юлия тоже обожает ее. Барановской пришлось ответить на комментарий соведущего, чтобы доказать, что у нее нет проблем в общении с противоположным полом. Так, она вспомнила своего дедушку, который собирал для внучки олимпийских мишек. "Ради меня мой дедушка шел на все, обменивая их", – отметила звезда.

Напомним, что слухи о романе звезд поползли после того, как Ксения Собчак наведалась к Ивану Урганту. Журналистка заявила, что музыкант вовсе не является холостым и на ушко сообщила ведущему, что встречается он именно с Юлией.