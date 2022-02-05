"Леня на меня налетел": Федосеева-Шукшина рассказала о скандале с покойным Куравлевым

Федосеева-Шукшина переживает из-за ссоры.

Лидия Федосеева-Шукшина откровенно рассказала, что рассталась с умершим Куравлевым не на положительной ноте. Из-за этого женщина очень переживает, ведь актеры так и не смогли помириться. По словам артистки, конфликт произошел во время мероприятия, которое было посвящено Василию Шукшину. Его посетил и Бари Алибасов, что пришлось не по нраву покойному артисту.

"Леня на меня налетел", – заявила Лидия Николаевна. По признанию звезды, Куравлев был в ярости из-за того, что Федосеева-Шукшина пригласила Алибасова в дом, где жил именитый режиссер. Женщина попробовала оправдаться тем, что ее новый возлюбленный напросился сам. Артистка отметила, что с того дня она больше не видела Куравлева. При этом она очень надеется, что давний приятель не злился на нее после случившегося. Сама же она отпустила все обиды. Актриса добавила, что всегда будет любить покойного.

Напомним, что Леонид куравлев скончался несколько дней назад. Сперва его госпитализировали с пневмонией, однако позже выяснилось, что у артиста есть и другой недуг. Так, сосуды головного мозга были разрушены. Стоит отметить, что похороны звезды проходили скромно, поскольку родственники не захотели устраивать пышные проводы.