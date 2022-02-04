Бузова откровенно рассказала о пластике: По башке очень сильно прилетит

Многие селебрити активно пользуются услугами пластических хирургов и не видят в этом ничего плохого.

Несмотря на всевозможные слухи, Ольга Бузова не относится к числу таких звезд. Недавно певица стала гостьей ютуб-шоу ASK и откровенно рассказала о пластике в своей жизни. Оказалось, что блондинка никогда и ничего не меняла в себе с помощью операций: даже зубы у певицы свои, чем она очень гордится.

Ольга Бузова подчеркнула, что считает пластические операции "человеческим грехом", за который потом придется расплачиваться. В данном случае речь, конечно, не идет об операциях, необходимых по медицинским показаниям.

"Я считаю, что потом по башке очень сильно прилетит," – объяснила свою позицию артистка.



Вместо того, чтобы обращаться к хирургам, Бузова регулярно работает над своим телом в спортзале и довольна результатами. При этом о своих недостатках женщина тоже знает. Например, звезда призналась, что ей не нравятся собственные колени – они кажутся Ольге слишком крупными. Но менять их с помощью операции певица не будет, опять же, чтобы не "прилетело".

Обращаясь к поклонникам, Ольга Бузова посоветовала избегать пластики, а если хочется поменять свою внешность, то не лениться и делать это собственными усилиями.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что оголившую интимное место Ольгу Бузову вывели на чистую воду.