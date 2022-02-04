Заманивал к себе, соблазнял: Штурм о домогательствах покойного Мережко

Исполнительница хита "Школьный роман" высказалась о смерти своего соседа и выдающегося режиссера Виктора Мережко. Между тем она вспомнила, как складывалось их межличностное общение. Наталья Штурм сообщила СМИ, что мужчина проявлял к ней нешуточный интерес.
Знаменитость заверила, что при жизни сценарист был очень влюбчивым и падким на женщин. Певица замечала проявление этого свойства личности и была осторожной при личных встречах. Как заявила звезда, Виктор Мережко мог позволить себе домогательства в обществе симпатичных представительниц женского пола.
Артистка отметила, что сосед часто заманивал ее к себе с помощью уговоров по телефону. "Я у него всегда спрашивала: "Ты приставать не будешь?". Он отвечал: "Буду", — поделилась воспоминаниями Наталья Штурм. Вокалистка на соблазнения не покупалась, держала ухо востро.
Также Наталья Штурм допустила, что у Виктора Мережко скоро объявится много наследников. По ее мнению, режиссер был очень любострастным мужчиной и наверяка мог зачать несколько внебрачных детей.
Как писали "Дни.ру", певицу заподозрили в использовании хирургических манипуляций ради красоты. Поклонникам Натальи Штрум показалось, что она увеличила объем молочных желез. Звезда 90-х показала грудь на фото.