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Шоу-бизнес
Страна молится за разбитого болезнью Лепса

Страна молится за разбитого болезнью Лепса

Поклонники Григория Лепса обеспокоены его состоянием после концерта, прошедшего накануне.
прочитано 467 раз

Вчера артист прибыл в Кемерово, где выступил перед местной публикой. Концерт прошел, как обычно, без каких-либо серьезных происшествий. Однако выяснилось, что прямо во время выступления певец неважно себя чувствовал.

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 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Как позже Григорий Лепс признался на своей странице в "Инстаграме", накануне выступления его настигла болезнь: у исполнителя хита "Рюмка водки" поднялась температура 38,2. Тем не менее, это не помешало артисту выйти на сцену и обрадовать поклонников своими песнями. Зрители, кажется, и не заметили, что с их кумиром что-то не так. Но, узнав о том, что в момент выступления артист чувствовал себя неважно, принялись благодарить его за профессионализм. Но нашлись и те, кто серьезно обеспокоился здоровьем и взмолился о выздоровлении любимого исполнителя.

"Дай Бог вам здоровья!", – написал один из подписчиков.

Коронавирус это или просто простуда артист раскрывать не стал. Однако сообщил, что ближайший концерт в Новосибирске 5 февраля обязательно состоится, значит, здоровью певца ничего не угрожает.

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Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)


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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
4 февраля 2022, 11:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость954896
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"Дай Бог вам здоровья!", – написал один из подписчиков.
Так один из подписчиков или вся страна молится? Надежный источник, ты уж определись!
Гость952481
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НУ ВОТ ПРЯМО ВСЯ СТРАНА НЕ СМЕШИТЕ
Гость954893
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Барановская вылечит, она на все руки.....
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