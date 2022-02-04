Страна молится за разбитого болезнью Лепса

Вчера артист прибыл в Кемерово, где выступил перед местной публикой. Концерт прошел, как обычно, без каких-либо серьезных происшествий. Однако выяснилось, что прямо во время выступления певец неважно себя чувствовал.
Как позже Григорий Лепс признался на своей странице в "Инстаграме", накануне выступления его настигла болезнь: у исполнителя хита "Рюмка водки" поднялась температура 38,2. Тем не менее, это не помешало артисту выйти на сцену и обрадовать поклонников своими песнями. Зрители, кажется, и не заметили, что с их кумиром что-то не так. Но, узнав о том, что в момент выступления артист чувствовал себя неважно, принялись благодарить его за профессионализм. Но нашлись и те, кто серьезно обеспокоился здоровьем и взмолился о выздоровлении любимого исполнителя.
"Дай Бог вам здоровья!", – написал один из подписчиков.
Коронавирус это или просто простуда артист раскрывать не стал. Однако сообщил, что ближайший концерт в Новосибирске 5 февраля обязательно состоится, значит, здоровью певца ничего не угрожает.