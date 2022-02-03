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Шоу-бизнес
Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой

Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой

Участница шоу "Comedy Woman" Надежда Ангарская предстала в свадебном платье рядом с Давидом Манукяном. Выяснилось, что связывает знаменитостей.
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Оказалось, что свадьбу они вовсе не играли. Все было сделано для новой программы "Возможно все!" на телеканале "Россия 1". Идею шоу российские продюсеры взяли у Запада. В проекте звездные гости вместе с постоянными участниками юмористической передачи будут играть в разные игры и выполнять непредсказуемые задания.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Отметим, что испытания потребуют от знаменитостей смекалки и отличного чувства юмора. В программе нет заготовленного сценария. Участники будут импровизировать. Уже ясно, что скучно не будет.

Создатели шоу заставят участников выполнять разные иной раз непростые задания. Например, подвесят их к потолку и попросят ползком покорять горные вершины.

В первом выпуске "Возможно все!" Тимур Родригез, Надежда Ангарская, Яна Кошкина и Денис Косяков, которые будут постоянными участниками, развлекутся в обществе Михаила Галустяна, Марии Кравченко, Давида Манукяна и ГлюкоZы. Ведущим проекта станет Владимир Маркони. Программу можно будет посмотреть 4 февраля в 21:00.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались с громким скандалом в январе 2021 года. Отметим, что 36-летняя поющая ведущая ни разу не была замужем.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 08:47 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
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