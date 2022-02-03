Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой

Оказалось, что свадьбу они вовсе не играли. Все было сделано для новой программы "Возможно все!" на телеканале "Россия 1". Идею шоу российские продюсеры взяли у Запада. В проекте звездные гости вместе с постоянными участниками юмористической передачи будут играть в разные игры и выполнять непредсказуемые задания.
Отметим, что испытания потребуют от знаменитостей смекалки и отличного чувства юмора. В программе нет заготовленного сценария. Участники будут импровизировать. Уже ясно, что скучно не будет.
Создатели шоу заставят участников выполнять разные иной раз непростые задания. Например, подвесят их к потолку и попросят ползком покорять горные вершины.
В первом выпуске "Возможно все!" Тимур Родригез, Надежда Ангарская, Яна Кошкина и Денис Косяков, которые будут постоянными участниками, развлекутся в обществе Михаила Галустяна, Марии Кравченко, Давида Манукяна и ГлюкоZы. Ведущим проекта станет Владимир Маркони. Программу можно будет посмотреть 4 февраля в 21:00.
Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались с громким скандалом в январе 2021 года. Отметим, что 36-летняя поющая ведущая ни разу не была замужем.