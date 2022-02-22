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Шоу-бизнес
Обласканная на глазах у всех модель прокомментировала роман с Лепсом

Обласканная на глазах у всех модель прокомментировала роман с Лепсом

На днях в Сети всплыли фото, где Григорий Лепс тискает молодую блондинку. Модель вышла на связь с журналистами.
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На прошлой неделе в Сеть попали интересные фотографии, на которых предстала блондинка и известный певец Григорий Лепс. Девушка была замечена на мероприятии в обществе российского артиста. 59-летний певец нежно обнимал ее и целовал. Было видно, что исполнитель испытывает явную симпатию к блондинке. Фотографии, на кадрах которых все это происходило, оказались в распоряжении журналистов.

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 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Как выяснилось, на снимках 26-летняя модель, победительница конкурса "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх.

В своем "Инстаграм" спутница Григория Лепса не смогла игнорировать вопросы подписчиков о том, действительно ли у нее роман с Лепсом. Красотка не подтвердила информацию, но и не стала отрицать этого. Она с юмором ответила подписчикам, которые пристыдили ее за связь с богатым артистом.

"Очень мне "стыдно", – съязвила модель.

В Сети ходят слухи, что Наталья Болюх питает огромные надежды на совместное будущее с Григорием Лепсом. В своем микроблоге она часто демонстрирует шикарные букеты, которые ей дарит явно кто-то из поклонников.

Впрочем, у поклонников есть и другая версия происходящего. Мол, Лепс просто напросто отвлекает таким образом внимание общества от романа с телеведущей Юлией Барановской. Стоит отметить, что звезда также не комментирует эту информацию.

Напомним, несколько месяцев назад Григорий Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 20:09 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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