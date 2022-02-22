Обласканная на глазах у всех модель прокомментировала роман с Лепсом

На прошлой неделе в Сеть попали интересные фотографии, на которых предстала блондинка и известный певец Григорий Лепс. Девушка была замечена на мероприятии в обществе российского артиста. 59-летний певец нежно обнимал ее и целовал. Было видно, что исполнитель испытывает явную симпатию к блондинке. Фотографии, на кадрах которых все это происходило, оказались в распоряжении журналистов.
Как выяснилось, на снимках 26-летняя модель, победительница конкурса "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх.
В своем "Инстаграм" спутница Григория Лепса не смогла игнорировать вопросы подписчиков о том, действительно ли у нее роман с Лепсом. Красотка не подтвердила информацию, но и не стала отрицать этого. Она с юмором ответила подписчикам, которые пристыдили ее за связь с богатым артистом.
"Очень мне "стыдно", – съязвила модель.
В Сети ходят слухи, что Наталья Болюх питает огромные надежды на совместное будущее с Григорием Лепсом. В своем микроблоге она часто демонстрирует шикарные букеты, которые ей дарит явно кто-то из поклонников.
Впрочем, у поклонников есть и другая версия происходящего. Мол, Лепс просто напросто отвлекает таким образом внимание общества от романа с телеведущей Юлией Барановской. Стоит отметить, что звезда также не комментирует эту информацию.
Напомним, несколько месяцев назад Григорий Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой.