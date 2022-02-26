"Совсем парень рехнулся": Фривольный Солнцев вцепился в грудь пожилой пенсионерки

Шоумен Гоген Солнцев шокировал поклонников откровенным снимком.

42-летний российский актер, блогер и любитель женщин постарше Гоген Солнцев активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками. Он не боится выражать свое неординарное мнение и часто эпатирует публику.

На днях Гоген Солнцев опубликовал снимок, на котором предстал со свей давней подругой. Шоумен на снимке счастливо улыбается и щупает женщину за грудь. Видно, что она шокирована происходящим.

"Со своей ближайшей подругой Нюрок – сексуальной озорницей, победительницей конкурса "Мисс Грудка – 1968" Скажите, что классная Анька – пышногрудая малышка?" – написал Гоген Солнцев.



Поклонники восхитились чувством юмора шоумена. Однако многие до сих пор не привыкли к его манере общаться с поклонниками и обвинили Солнцева в дикости.

"Гоген, ты больной?"; "Совсем парень рехнулся"; "Это ненормально!"; "Наверное приятно, когда такой мужчина обнимает"; "Анька классная, но особенно классные ее шапка и выражение лица"; "Гоген, ты хоть поднимаешь настроение в этом мракобесии"; "Бабулю давно не щупали, она прям застыла от приятного удивления", – пишут фолловеры Гогена Солнцева.

Напомним, в прошлом году шоумен развелся со своей престарелой женой Екатериной Терешкович и женился на ее дочери Полине.