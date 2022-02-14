Айза взвыла от одиночества: Дайте хоть глазком посмотреть на любовь

В этот день все вокруг говорят о любви. Айза-Лилуна же по воле судьбы в этом году осталась не у дел. Сегодня она призналась своим подписчикам, что в этот раз ей некому дарить валентинки, как и свое сердце. Судя по всему, бывшая жена Гуфа одинока и ей очень не хватает любви.
Жаждущая любви знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте довольно откровенный снимок – Айза-Лилуна предстала перед публикой в черном нижнем белье и небрежно накинутом на плечи пиджаке. Под фото брюнетка поздравила с Днем святого Валентина всех своих подписчиков и попросила их отметить своих любимых, чтобы порадоваться в этот день хотя бы за других.
"Дайте хоть глазком посмотреть на любовь," – взвыла от одиночества знаменитость, сопроводив слова смайликами.
Судя по степени откровенности снимка, у брюнетки теперь быстро найдутся поклонники, которые оставят ей валентинку. А вот захотят ли подписчицы, чтобы таким чувственным фото другой женщины любовались их избранники, – большой вопрос.
Напомним, в начале года во время общения с подписчиками Айза призналась, что снова любима. Это признание дало людям повод подозревать блогершу в новом романе. Позже бывшая жена Гуфа вновь проговорилась о новом ухажере. Теперь же получается, что сердце 37-летней Айзы-Лилуны все-таки до сих пор свободно.