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Шоу-бизнес
"Непозволительная роскошь": Боня похвасталась побрякушкой за 3 миллиона

"Непозволительная роскошь": Боня похвасталась побрякушкой за 3 миллиона

Экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня похвалилась роскошной безделушкой.
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В преддверии 23 февраля Виктория Боня ошарашила фанатов неожиданной новостью. Ей предложили стать амбассадором швейцарского бренда часов, и она любезно согласилась. Теперь красотка будет представлять шикарные аксессуары для обеспеченных покупателей.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Теледива поспешила похвастаться продукцией фирмы и примерила на себя роскошную побрякушку, стоимость которой составляет около трех миллионов рублей. Хвастовство элитным украшением вышло на ура. Звезде удалось заинтересовать народ.

"Такого ещё не было в российском шоу-бизнесе, поэтому для меня это большая честь!" — заявила Виктория Боня. Девушка напомнила, что добилась славы, успеха и карьерного роста непростым путем. В детстве она жила в промышленном городке Забайкальского края, и лишь благодаря стремлению к лучшей жизни стала известной светской львицей.

Пользователи Сети признались, что им по душе красивые часы, да только карманы от денег у них по швам не трещат. Некоторые испытали зависть, глядя на довольную особу из мира шоу-бизнеса.

"Вау, просто. Такие часы для меня — непозволительная роскошь", "Поздравляю. Большое достижение, браво", "А как по ним время определить?", "Вот это уровень", "Как всегда, назло всем", — написали пользователи Сети Виктории Боне.


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Виктория Боня. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
23 февраля 2022, 12:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Боня в восторге от объятий Плющенко

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