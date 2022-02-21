Боня в жуткий мороз показала голый зад

Светская львица на собственном примере показала, как нужно проводить время с пользой. Она опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта видео, которое напугало некоторых поклонников. Они запереживали о том, что теледива может простудиться.
На кадрах Виктория Боня предстала на заснеженном горнолыжном курорте в купальнике и короткой легкой юбочке, которая взлетала от каждого дуновения ветра и оголяла ее ягодицы. "Мне пришло несколько тысяч сообщений с вопросами о том, как можно начать закалять свое тело", – поделилась знаменитость.
Ранее модель разместила в микроблоге ролик, на котором показала, как катается в таком же виде на лыжах. Судя по всему, мороз ей не помеха. "Я вызываю вас на челлендж "Ледяные ванны и никакого дряблого тела", – заявила Виктория Боня.
Напомним, ранее Виктория Боня влезла в грязный скандал с Ксенией Собчак. Она заявила, что журналистка якобы в свое время звонила ей в поисках наркотического вещества. Светская львица прочитала телеведущей наставления и предложила вместе сдать тест. В свою очередь звездный адвокат Андрей Алешкин отметил, что Виктории Боне может грозить уголовное дело, если оппонентка заявит на нее в полицию за клевету.