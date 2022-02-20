Лепса застали за интимным занятием с молодой блондинкой

Григорий Лепс наконец встретил девушку, которую не стыдно приласкать на глазах у публики.

В последнее время новости о российском певце Григории Лепсе говорят чаще не как об артистке, а как о герое-любовнике. Он развелся со своей женой Анной Шаплыковой, после чего в СМИ поползли разные слухи о его любовных похождениях.

Поговаривали, что Григорий Лепс якобы закрутил роман с телеведущей Юлией Барановской. Говорили, что артист развелся именно из-за этого. Однако ни певец, ни ведущая не подтвердили информацию.

На днях звезду застали за ласками с молодой блондинкой с Украины. Лепс обнимал ее и целовал, что судя по всему, было приятно девушке. Как выяснилось, спутницей Григория Лепса была красавица "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх.

Известно, что 26-летняя модель и первая вице-мисс "Украина Вселенная" работает экономистом, а также занимается психологией и дизайном. Живет она на Украине, но довольно часто прилетает в Россию.

В своем "Инстаграм" Наталья Болюх всячески намекает на то, что находится в активном поиске партнера и спутника жизни. Судя по всему, поклонник у нее есть. День ото дня она показывает роскошные букеты, которые ей щедро кто-то преподносит. В разделе "Сторис" она заявила, что ей нужен мультимиллиардер и желательно без родственников. "Сколько витаминов не пей, настроение все равно поднимут только деньги", – написала модель.