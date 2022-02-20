Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Рак у 60-летней жены Виторгана появился после встречи с друзьями
партнеры
Воскресенье
20 февраля
Лента новостей
18:12
"Живот уже не скрыть": округлившаяся Тодоренко подогрела слухи о беременности
18:06
Как Россия ставит рекорд по продажам многоэтажек при высоком спросе на частные дома
18:02
"Дырки в теле": Моргенштерн шокировал признанием после сплетен о разводе
17:51
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
17:27
Точно Наташа: Раскрыта личность новой пассии Илона Маска
17:26
Как легко сэкономить на ЖКХ
17:22
Народ в ужасе от китайской модели: Робот или человек?
17:20
Лепса застали за интимным занятием с молодой блондинкой
16:54
С главы Евросовета сбили спесь после угроз России
16:41
Не уберегли: 95-летнюю Елизавету II раздавила смертельная болезнь
16:32
Постаревшая Алферова впервые вышла на подиум после ковида: Зал ахнул!
16:30
"Отказываюсь продолжать": оскандалившийся Киркоров выдвинул условие на шоу "Маска"
16:24
Жительница Белгородской области ушла под землю на глазах у прохожих
15:46
Втянутая в скандал Бузова покрылась пятнами: Лицо белое, грудь красная
15:08
Беременность Фриске трагически закончилась: отец сообщил страшную новость
15:01
"Стараются получить любовь": Ради кого Светличная предала старшего сына
14:32
Вскрылась тайная страсть Вертинского к известной актрисе
14:30
Трагедия для украинского народа: Зеленский об отношениях с Россией
14:14
Грандиозный обман, разоблачение и обещания воспитывать: вся правда о романе Шаляпина и Калашниковой
14:06
"Чем-то приходится жертвовать": Почему Аршавин бросил детей от бывших жен
13:53
Стоянов раскрыл тайны шоу "Маска": Все серьезно
13:21
"Так уютно": Со скандалом бросившая банщика Волочкова показала нового мужика
13:07
"Не грузила своей проблемой": Миронова о последних днях сгоревшей от рака Брик
13:02
Показавший страстные ласки с Медведевой Милохин испугался беременности партнерши
12:55
Посиневшая до неузнаваемости Волочкова вызвала оторопь: Выпивки достаточно
12:45
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022
12:24
На грани развода: Анна Седокова показала интимное видео с мужем и ошарашила признанием
12:12
"Сама его впустила": вскрылись страшные подробности убийства жены Невзорова
11:57
Впала в истерику: В семье перенесшей рак Донцовой новая трагедия
11:41
Пагубно самонадеянна: Успенская точит зуб на оплевавшую ее Бузову
11:27
"Какое счастье!": Манукян принимает поздравления с рождением ребенка
11:17
"Мокрая киска": в Сети всплыли снимки гибкой Асмус в ванной
10:57
Голос становится не таким: Чудом выжившая МакSим страдает от последствий страшной болезни
10:44
Екатерина Климова вышла в люди с призывом на интимном месте: решилась на крайние меры
10:38
Молодежь не хочет умирать за псевдоидеи Киева: почему Украина призывает на войну стариков
08:23
Миддлтон нарушила еще одно строгое правило Елизаветы II
06:38
Известный артист заикнулся о ребенке от Анны Седоковой
04:03
"Нельзя так": Билан публично отчитал своего малыша
02:19
Кому достанется имущество сгоревшей от рака Брик: Стало известно имя наследника
00:16
День святителя Парфения: Что нельзя делать 20 февраля
22:34
36-летняя Барановская призналась в чувствах к молодому певцу
21:47
"Горько!": Барановская объявила о свадьбе с Киркоровым
20:14
"Подлецы и мерзавцы": разгневанная Тарасова плюнула в членов МОК
17:56
Сестра раскрыла тайну ЭКО Жанны Фриске
17:53
Злостный нарушитель: вскрылась грязная правда о жене Джигана
17:45
"Не реагируем на провокации": Зеленский прокомментировал обострившуюся ситуацию на востоке Украины
16:30
Разведка ДНР добыла карту наступления Украины на Донбасс
15:48
"Больших денег нет": что оставил покойный Невзоров своим признанным и внебрачным детям
15:23
Разгневанный Серов затаил обиду на экс-супругу: Не пускает к внукам
14:59
Запад не замечает проблемы в Донбассе и поощряет преступления Киева – Захарова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Умрем за Украину!": Зеленский посоветовал нации брать лопаты и защищать страну в траншеях
Беременная сестра Фриске обратилась к россиянам: Перестаньте!
"Это ад, преисподняя!": Захарова обвинила Украину в геноциде после эвакуации жителей Донбасса
Глава ДНР объявил о срочной эвакуации населения республики в Россию
"Живу без тебя дольше, чем с тобой": появилось душераздирающее обращение Собчак
ЛНР вслед за ДНР объявила об эвакуации населения в Россию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Лепса застали за интимным занятием с молодой блондинкой

Лепса застали за интимным занятием с молодой блондинкой

Григорий Лепс наконец встретил девушку, которую не стыдно приласкать на глазах у публики.
прочитано 387 раз

В последнее время новости о российском певце Григории Лепсе говорят чаще не как об артистке, а как о герое-любовнике. Он развелся со своей женой Анной Шаплыковой, после чего в СМИ поползли разные слухи о его любовных похождениях.

ПО ТЕМЕ

Собчак с потрохами сдала разведенного Лепса: Встречается с Барановской

 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Поговаривали, что Григорий Лепс якобы закрутил роман с телеведущей Юлией Барановской. Говорили, что артист развелся именно из-за этого. Однако ни певец, ни ведущая не подтвердили информацию.

На днях звезду застали за ласками с молодой блондинкой с Украины. Лепс обнимал ее и целовал, что судя по всему, было приятно девушке. Как выяснилось, спутницей Григория Лепса была красавица "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх.

Известно, что 26-летняя модель и первая вице-мисс "Украина Вселенная" работает экономистом, а также занимается психологией и дизайном. Живет она на Украине, но довольно часто прилетает в Россию.

В своем "Инстаграм" Наталья Болюх всячески намекает на то, что находится в активном поиске партнера и спутника жизни. Судя по всему, поклонник у нее есть. День ото дня она показывает роскошные букеты, которые ей щедро кто-то преподносит. В разделе "Сторис" она заявила, что ей нужен мультимиллиардер и желательно без родственников. "Сколько витаминов не пей, настроение все равно поднимут только деньги", – написала модель.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 17:20 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

комментарии

Ответить:

Гость962648
Пожаловаться Ответить
Алкаш и нарик!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Постаревшая Алферова впервые вышла на подиум после ковида: Зал ахнул!

Актриса великолепна
Шоу-бизнес

Впала в истерику: В семье перенесшей рак Донцовой новая трагедия

Писательница рассказала о тяжелой ситуации

Шоу-бизнес

На грани развода: Анна Седокова показала интимное видео с мужем и ошарашила признанием

Вокалистка раскрыла детали личной жизни
Шоу-бизнес

Кому достанется имущество сгоревшей от рака Брик: Стало известно имя наследника

Актрисы не стало 10 февраля

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022
"Подлецы и мерзавцы": разгневанная Тарасова плюнула в членов МОК
"Это было сделано сознательно": Кабаева взорвалась из-за допинг-скандала с Валиевой

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+