"Живот уже не скрыть": округлившаяся Тодоренко подогрела слухи о беременности

В последнее время все чаще говорят о возможной беременности Регины Тодоренко. Порой даже подписчики пишут телеведущей в комментариях поздравления с интересным положением. Однако сама теледива пока что не подтвердила это предположение. Женщина упорно хранит молчание. Однако то и дело она публикует фотографии, которые заставляют поклонников убедиться в своих предположениях.
Недавно Тодоренко выложила в свой "Инстаграм" снимки со съемок шоу "Маска". Она предстала в белом платье с объемными рукавами, на ее талии был черный корсет. Дополнили образ такой же черный чокер и убранные волосы. Однако фанатов привлекло вовсе не платье. Внимательные пользователи заметили округлившийся живот звезды шоу "Орел и решка", который она так и не смогла скрыть за корсетом.
Фолловеры тут же засыпали Регину комментариями. "Корсет на беременный живот – странное решение", "Беременная?", "Ты что беременна", "Живот уже не скрыть", "Когда рожать?", – написали подписчики.
Напомним, что Регина Тодоренко счастлива в браке с Владом Топаловым. Пара воспитывает трехлетнего сына Майкла. Счастливые родители часто делятся подробностями жизни малыша.