"Маразм подкрался незаметно": 55-летняя Штурм вышла к людям в магазине в кружевных трусиках

55-летняя Наталья Штурм много времени проводит в спортивном зале. Знаменитость не мыслит жизни без физической активности. Часы, проведенные на тренажерах, явно идут на пользу вокалистке – в личном микроблоге она частенько хвастается точеной фигуркой.
Так, например, в свежей публикации в "Инстаграм" Штурм предстает в нижнем белье. Как оказалась, исполнительница хита "Школьный роман" решила обновить гардероб, пришла в магазин и устроила там фотосессию. Знаменитость примеряла различные модели кружевных трусиков, бюстгальтеров, а также пикантных пижам, не забывая снимать при этом.
В какой-то момент Наталья так увлеклась процессом, что вышла в неглиже из примерочной и начала позировать перед общим зеркалом. Присутствующих в бутике мужчин полуголая Штурм совсем не стеснялась.
Надо сказать, что некоторых подписчиков смелость Натальи ошарашила. Кто-то критиковал Штурм, кто-то, наоборот, хвалил.
"А что за мужики вокруг вас? 🤔", "Пошла жара", "Наталья, трусики -🔥, фигура – 🔥, стояк – весенний👌💪😁🌹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Взрослая женщина, вообще бы без трусов показались", "Дааа, маразм подкрался незаметно", "Как же я обожаю эту женщину 💖💖💖💖", – рассуждают пользователи Сети.