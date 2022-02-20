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Шоу-бизнес
"Маразм подкрался незаметно": 55-летняя Штурм вышла к людям в магазине в кружевных трусиках

"Маразм подкрался незаметно": 55-летняя Штурм вышла к людям в магазине в кружевных трусиках

Наталья Штурм шокировала смелой выходкой в бутике.
прочитано 1097 раз

55-летняя Наталья Штурм много времени проводит в спортивном зале. Знаменитость не мыслит жизни без физической активности. Часы, проведенные на тренажерах, явно идут на пользу вокалистке – в личном микроблоге она частенько хвастается точеной фигуркой.

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 Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Так, например, в свежей публикации в "Инстаграм" Штурм предстает в нижнем белье. Как оказалась, исполнительница хита "Школьный роман" решила обновить гардероб, пришла в магазин и устроила там фотосессию. Знаменитость примеряла различные модели кружевных трусиков, бюстгальтеров, а также пикантных пижам, не забывая снимать при этом.

В какой-то момент Наталья так увлеклась процессом, что вышла в неглиже из примерочной и начала позировать перед общим зеркалом. Присутствующих в бутике мужчин полуголая Штурм совсем не стеснялась.

Надо сказать, что некоторых подписчиков смелость Натальи ошарашила. Кто-то критиковал Штурм, кто-то, наоборот, хвалил.

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Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

"А что за мужики вокруг вас? 🤔", "Пошла жара", "Наталья, трусики -🔥, фигура – 🔥, стояк – весенний👌💪😁🌹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Взрослая женщина, вообще бы без трусов показались", "Дааа, маразм подкрался незаметно", "Как же я обожаю эту женщину 💖💖💖💖", – рассуждают пользователи Сети.

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Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 23:15 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость958153
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ужас,дурка по ней плачет
игорь
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приятная женщина
молодец
мне нравится
побольше бы такого чтобы привет моралистам средний палец показывать))
Гость 675849
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Где ведро? Срочно! Блевать!
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