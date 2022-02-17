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Шоу-бизнес
Раздвинувшая ноги Нинидзе придавила задом полуголого Виторгана

Раздвинувшая ноги Нинидзе придавила задом полуголого Виторгана

Нино Нинидзе показала фанатам горячий снимок, полный страсти и нежности.
прочитано 153 раза

Коллеги по актерскому цеху Нино Нинидзе и Максим Виторган начали встречаться спустя некоторое время после развода с бывшими супругами. В отношениях пара уже несколько лет, и, кажется, их чувства не охладевают.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Виторган и Нинидзе охотно делятся совместными снимками на радость поклонникам. На днях актриса удивила фанатов откровенным снимком, на котором предстала с Виторганом по пояс в голубой воде. Она вожделенно прижалась к нему задом и растеклась в улыбке от удовольствия. На ней был элегантный купальник. Пара нежилась в лагуне.

Нинидзе сообщила, что в начале марта отправится с Виторганом в Иорданию. Максим Виторган сделал в своем "Инстаграм" почти такую же публикацию. Он представил, как вместе с любимой будет гулять по лесам и горам и медитировать. Фанаты пожелали паре хорошего отдыха. Подпортила настроение коллега Виторгана.

Актриса Алика Смехова прокомментировала фото. Она решила предупредить Максима Виторгана о возможных проблемах, связанных с этой поездкой. Она предупредила, что с туристической компанией, с которой они собираются лететь на отдых, могут возникнуть проблемы. У нее поездка уже сорвалась.

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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Автор: 17 февраля 2022, 14:26 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Собчак и Виторган сыграли свадьбу

комментарии

Ответить:

Гость960873
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Нино Нинидзе я ееебббуууу твою грузинскую жжж00ппууу и жид виторган разрешает мне проникать в тебя!Ты же знаешь,как он возбуждается,когда я тебя еееебббууу в рот!
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