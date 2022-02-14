Подсевшую на рюмку Ротару вывели на чистую воду: И коньяк, и виски, и водка

Бывший директор певицы Ольга Коняхина проработала с ней не один год, поэтому успела хорошо узнать привычки своей коллеги.

За время работы артистка и продюсер превратились из коллег в подруг, однако теплые отношения разрушили деньги. Сначала прямо перед выступлением исполнительницы хита "Хуторянка" появилась новость, что водителя ее директора ограбили: в тот момент бесследно исчезли 65 тысяч долларов, предназначавшиеся Ротару. А позже Коняхина потребовала заранее от организаторов концертов артистки внести аванс за выступления, которые должны были состояться в будущем, однако Ротару эти суммы так и не отдала.

Оскандалившуюся продюсера отправили в колонию на 6 лет, а, покинув ее, обиженная Коняхина стала выдавать публике детали жизни звезды и весьма нелицеприятные. На этот раз экс-директор решила рассказать о тяжелой зависимости любимицы публики: по словам Ольги, певица якобы очень любит выпить, однако делает это только в компании близких людей, потому что становится чересчур откровенной.

"И коньяк, и виски, и водка – все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции. Но как откажешь народной артистке, когда она просит после тяжелого дня составить ей компанию за бокалом?", – шокировала признанием о тяжелой зависимости певицы продюсер.

А еще, говорит экс-директор, пристрастие к крепкой выпивке делало Ротару агрессивной, из-за чего часто страдали ее окружающие. Например, она вспомнила о девушке-костюмере, которая не только работала со звездой, но и находилась с ней в достаточно близких отношениях. Так вот, ей часто доставалась порция агрессии от начальницы.